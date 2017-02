CL: Invallers goud waard voor Juventus Redactie 23-02-2017 00:11 print

FC Porto kwam in de achtste finale van de Champions League snel met tien man te staan, maar daar profiteerde Juventus pas laat in de tweede helft van: 0-2. Over drie weken is de return in Italië.

Alex Telles kreeg halverwege de eerste helft een tweede gele kaart voor een onbesuisde tackle. Bij Porto voelden ze zich genaaid door de arbitrage, maar feit is dat Telles twee minuten eerder voor zijn eerste overtreding al rood had kunnen krijgen.

Juventus was in het vervolg logischerwijs de bovenliggende partij en kreeg kansen. Paulo Dybala was op slag van rust dicht bij de 0-1 met een snoeiharde knal op de paal. Na een uur spelen krulde Gonzalo Higuain de bal centimeters langs de kruising.

Invallers leidden Juventus langs Porto

In de 72ste minuut was het dan eindelijk raak. Marko Pjaca kwam vijf minuten eerder binnen de lijnen, zette een aanval op, ging diep, kreeg de bal per toeval voor zijn voeten via Porto-back Miguel Layún en schoot het leder vervolgens de hoek in, 0-1.

Twee minuten later zorgde Dani Alves, die in de 73ste minuut inviel voor Stephan Lichtsteiner, voor de 0-2. Wederom viel Layún in slechte zin op. Bij een voorzet van Alex Sandro kwam de bal terecht bij de tweede paal bij de vrijstaande Alves, die al vallend scoorde.