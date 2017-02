FOK! Wat een storm: It's the end of the world...

Als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien.

Gisteren was het ... met peren-weer. Helaas, vandaag wordt het niet bepaald beter.

Gisteren regende het heel de dag en de afgelopen avond en nacht is er een stormdepressie ontstaan die met hoge snelheid, dankzij de straalstroom onze kant op komt. De weermodellen gingen er eerst nog vanuit dat het zwaartepunt bij de Wadden zou liggen, maar zoals het er nu uitziet, krijgen vooral noord- en zuid-Holland (en dus de Randstad) de volle laag.

De wind wakkert vanochtend al aan en is dan nog zuidwest. Daarbij regent het ook af en toe. s'Middags lijkt het dan droger te worden met opklaringen. Maar juist dan komt de storm eraan, dus als je de zon ziet schijnen is de kans groot dat het dan gaat beginnen. De piek zal waarschijnlijk liggen tussen 18.00 en 23.30 uur dus de kans dat de avondspits hiervan last heeft is enorm groot.

Laten we eens even naar de windsnelheden en kracht gaan kijken. 's Morgens nog 6 tot 7, snel toenemend 8. In de middag verder toenemend naar storm, kracht 9. En er bestaat een aardige kans dat wind nog verder toeneemt naar windkracht 10 en dat is een zware storm.

Dat is nog niet het enige, er komen ook nog windstoten. Ik verwacht snelheden die liggen tussen de 100 en 120 km/u. Zelfs 130 km/u of iets hoger is niet uitgesloten. Samengevat, het wordt een stevige storm met alle gevaren die daarbij komen kijken. Mocht je dus vanmiddag niet de deur uit moeten dan zou ik lekker thuisblijven.

De komende nacht trekt de storm en regen weg en krijgen we opklaringen. Morgen stapelwolken en zon met in het zuiden kans op een regenbui met in de ochtend kans op natte sneeuw. De middagtemperatuur wordt dan 7 graden. De dagen daarna ziet het weerbeeld er hetzelfde uit, weinig neerslag en misschien zelfs wat zon.

Uiteraard volgt het FOK-weerteam de storm op de voet en mocht het nodig zijn dan plaatsen we uiteraard een update.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:36 Zon onder: 18:09 Zonkracht: 1 / 1





Wikiweetjes van vandaag 1893 In Duitsland wordt octrooi verleend op de revolutionaire dieselmotor van Rudolf Diesel 1941 Glenn Seaborg produceert en isoleert voor het eerst het element plutonium 1945 Amerikaanse mariniers planten de vlag op Iwo Jima 1973 De arts mevrouw Postma wordt in het eerste Nederlandse euthanasie -proces veroordeeld tot een week voorwaardelijke gevangenisstraf wegens het doden van haar ernstig zieke moeder. 1981 De ME ontruimt krakerspanden in Nijmegen ten behoeve van een parkeergarage die er uiteindelijk toch niet komt. 2016 Bij Lage Veld nabij Dalfsen komt een hoogwerker onder de trein. De machinist (49 jaar) komt om het leven, 6 gewonden en de ravage is groot.

