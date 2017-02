Lasse Schöne twee jaar langer bij Ajax

Lasse Schöne heeft zijn contract bij Ajax met twee jaar verlengd. De huidige verbintenis met de Deense middenvelder liep eind dit seizoen af. Schöne tekende woensdag in Amsterdam een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2019, met een optie voor nog één seizoen.

"Ik blijf nog twee jaar voetballen bij de club waarvan ik ben gaan houden. Dat maakt me blij en doet me goed", meldde Schöne, die in de zomer van 2012 transfervrij overkwam van N.E.C. Nijmegen. Daarvoor kwam hij uit voor SC Heerenveen en De Graafschap. Schöne is dit seizoen één van de dragende krachten van Ajax. Hij begon dit seizoen op de bank, maar kwam uiteindelijk als controlerende middenvelder in het elftal en is daar inmiddels niet meer uit weg te denken.

Tot nu toe kwam Schöne tot 183 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, waarin hij 44 keer scoorde. Hij won met Ajax twee keer de landstitel en won één keer de Johan Cruijffschaal.



Lasse Schöne blijft twee jaar langer in dienst van Ajax. (PRO SHOTS/Stanley Gontha)