Zelda: Breath of the Wild amiibo-functies onthuld

The Legend Zelda: Breath of the Wild krijgt een handjevol amiibo. GameXplain heeft ze al in handen en ze hebben daarom ook een video gemaakt die de achterkant van de dozen toont. De amiibo hebben uiteraard allemaal een specifieke functie in Breath of the Wild.

Guardian Amiibo – Ontgrendelt zeldzame wapens en items, een nieuke pijl en een paar materialen voor crafting.

Bokoblin Amiibo – Geeft je twee unieke knuppels (wapen).

Horse Rider Link Amiibo – Komt met een speciale zwaard en een nieuwe zadel voor je paard.

Zelda Amiibo – Geeft je een schild dat afgebeeld is met het wapen van Hyrule.

Standaard Link Amiibo – Ontgrendelt een boog.