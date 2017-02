Verhoeven uitgeroepen tot Glory-vechter van 2016

Rico Verhoeven is door kickboksorganisatie Glory uitgeroepen tot vechter van 2016. Nadat Verhoeven de titel 'Sportman van Noord-Brabant' nipt had verloren van topsporter Michael van Gerwen, heeft de kickbokser alsnog een eervolle titel weten te bemachtigen.

Verhoeven had danige concurrentie, met onder anderen de Thai Sittichai die op een tweede plaats eindigde en de Amerikaanse Tiffany van Soest op een derde plek. De, dit jaar ongeslagen, Nederlander kreeg 61 procent van de stemmen, genoeg voor een ruime overwinning.

Na een bijzondere overwinning op draaideurcrimineel Badr Hari kon Verhoeven deze titel eigenlijk niet meer mislopen. In heel 2016 was de zwaargewicht ongeslagen. Vorig jaar wist de populaire Nieky Holzken deze prijs trouwens te winnen. Holzken verloor dit jaar zijn wereldtitel aan de Fransman Cédric Doumbé, na deze ruim vier jaar in handen gehad te hebben.

Geniet nog even van de tien minuten durende documentaire 'The Prince Of Kickboxing', over de onbetwiste kampioen Rico Verhoeven.



Documentaire Rico Verhoeven (Bron: Youtube)