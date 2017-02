CL: Atlético maakt indruk tegen Leverkusen Redactie 22-02-2017 00:26 print

Atlético Madrid heeft op een indrukwekkende manier Bayer Leverkusen in hun eigen huis verslagen met 2-4, waardoor de Champions League-kwartfinale lonkt.

Vanaf de beginfase waren het Spanjaarden die de thuisclub vastzetten, en afjoegen opzoek naar de openingstreffer. Leverkusen kwam niet onder de druk uit, waardoor het logischerwijs wachten was op een goal.

Leverkusen keek in de eigen BayArena al binnen twintig minuten tegen een 0-1 achterstand aan tegen Atlético. Met een gekruld schot joeg Saúl Ñíguez de bal achter Bayer-doelman Bernd Leno in de bovenhoek, om vervolgens zijn ploeggenoten in de armen te vliegen.

Marge verdubbeling

De bezoekers kwamen in de 25e minuut via Antoine Griezmann op 0-2. De Fransman was meegelopen bij een counteraanval, en stond op de goede plek toen architect Kevin Gameiro hem vond als eindstation. Toen direct na de theepauze Karim Bellarabi de 1-2 maakte voor Leverkusen, veerde het thuispubliek op.

Helaas voor Werkself zorgde Gameiro vervolgens voor de 1-3, waardoor het duel beslist leek. Een eigen doelpunt van Stefan Savic deed nieuwe hoop leven voor de Duitsers.

Formaliteit?

Echter, besloot Fernando Torres in de slotminuten nog wat extra zout in de wonden te strooien met de 2-4. Daardoor lijkt de return in Spanje een formaliteit.