CL: City wint doelpuntenfestijn van Monaco

Manchester City heeft in de achtste finale van de Champions League de eerste wedstrijd van AS Monaco met 5-3 gewonnen. In Engeland legden beide ploegen een fraai duel met veel doelpunten op de mat. Over drie weken is de return in Monaco.

City kreeg aan het begin van de eerste helft de bal van Monaco dat loerde op de counter en hieruit regelmatig gevaarlijk was. Het waren de gastheren die op voorsprong kwamen doordat Leroy Sané door de defensie van Monaco ging en Raheem Sterling een niet te missen kans bezorgde.

Lang duurde de Engelse voorsprong niet, want doelman Willy Caballero had een dramatische uittrap. Na een onderschepping kon Djibril Sibidé de bal voorzetten, waarna Radamel Falcao raak kon koppen. Niet veel later kwam Monaco zelfs op voorsprong nadat Kylian Mbappé alleen op de keeper af kon gaan en de doelman kansloos liet.

Kort na rust kreeg Falcao de kans op de 1-3, maar hij faalde vanaf de strafschopstip, nadat hijzelf door Nicolás Otamendi hem neerhaalde. In plaats daarvan tekende Sergio Agüero na een blunder van Monaco-doelman Danijel Subasic zelfs de gelijkmaker aan. Falcao zorgde echter al snel weer voor de voorsprong van Monaco.

City liet zich niet uit het veld slaan en ging op zoek naar de gelijkmaker. De ploeg van Pep Guardiola tekende via Agüero de 3-3 aan en liep in de slotfase zelfs uit naar een 5-3 zege door doelpunten van John Stones en Sané.