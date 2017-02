FOK! Wat een weer: bewolkt en nat

Als St. Pieter sijne Stoel plant,

dan commen d'oijevaers weer in 't land.

Dit is wel aan de zeer vroege kant!

Goedemorgen! Hebben jullie lekker gegeten gisteravond? Het FOK! Weerteam heeft heerlijk zitten bbq'en gisteravond! Goed, over tot de orde van de dag! Afgelopen nacht heeft het hier en daar geregend. Ook heeft het flink hard gewaaid, langs de kust en op het IJsselmeer zelfs met een kracht van 6 à 7 op de schaal van Beaufort.

Ook vanmorgen worden we wakker met bewolking en regen. Aan de westkust kan het mistig zijn; in het noorden wordt het in de loop van de dag droger en kan de zon nog even doorbreken. De west- tot zuidwestenwind is nog steeds vrij krachtig tot hard, en hoewel deze in de loop van dag iets kan gaan liggen, vraag ik me af of het een voorproefje is op de zware storm aan de kust die voorspeld wordt voor donderdag.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:41 Zon onder: 18:05 Zonkracht: 1 / 1





Als ik op vakantie ben in Duitsland, dan mag een barbecue niet ontbreken, weer of geen weer!



Midwinter BBQ in Duitsland (Foto: DJMO)

Jouw foto bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!