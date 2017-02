Guts gaat alvast los in Berserk Pheno 21-02-2017 18:43 print

Vanaf 24 februari mogen PlayStation 4, PlayStation Vita en pc-bezitters los met Guts in Berserk and the Band of the Hawk. Daarom heeft uitgever Koei Tecmo een releasetrailer gemaakt waar de sfeer uitermate tot zijn recht komt.

Berserk and the Band of the Hawk combineert de 'een tegen duizenden'hack&slashstijl van de Warriors-franchise van ontwikkelaar Omega Force met de grimmige en gruwelijke sfeer van de manga/anime Berserk. We kunnen met personages zoals Guts en Griffith een wel erg demonisch avontuur beleven terwijl er duizenden vijanden jouw bloed wel willen hebben. Moord, verraad, verkrachting, het zit allemaal in het verhaal van Berserk, dus tere zieltjes moeten oppassen.