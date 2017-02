Definitief akkoord over bebouwing aan de kust Redactie 21-02-2017 17:23 print

Ruim zestig partijen hebben dinsdag het Kustpact getekend waarin definitieve afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheden voor recreatieve bebouwing aan de kust. "Een pact om onze mooie kust te beschermen, maar tegelijkertijd niet op slot te zetten", aldus minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu).

Het pact verdeelt de kust in zones. Zo komt er duidelijkheid over waar langs de kust niet gebouwd mag worden en waar wel en onder welke voorwaarden. Volgens Marc van den Tweel van Natuurmonumenten kunnen volgende generaties door dit pact "ook nog genieten van de lege, ongerepte landschappen waar wij zo van genieten".

Het Kustpact is ook getekend door de recreatiesector. Die wilde eerder zijn handtekening er niet onder zetten, maar ging na enkele aanpassingen nu toch akkoord. Er is onder meer afgesproken dat plannen die al in de pijplijn zaten mogen doorgaan.



Definitief akkoord over bebouwing aan de kust (Foto: ANP)

