Nieuwe helm Verstappen: geen oranje, wel een leeuw

Max Verstappen heeft dinsdag zijn nieuwe helm aan de wereld getoond. De Formule 1-coureur van Red Bull Racing heeft dit jaar geen oranje meer op zijn helm, maar bovenop wordt de boel wel opgefraaid door een leeuw.

"De Nederlandse leeuw is wat aangepast vergeleken met vorig jaar, hij is nu wat agressiever", zo vertelt de jonge Nederlander. "De helm lijkt nu wat meer op het ontwerp van de auto. Daniel (Ricciardo, red.) heeft verder vooral blauw bovenop, dus ik heb voor meer rood en geel gekozen. Ik ben er in elk geval blij mee, jullie hopelijk ook!", sluit Verstappen af.