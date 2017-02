Bertens verliest onnodig van McHale in Dubai Peterselieman 20-02-2017 20:19 print

Tennisster Kiki Bertens (WTA-23) is in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai onnodig onderuit gegaan tegen Christina McHale (WTA-44): 7-6 (5), 3-6 en 4-6. Na 2,5 uur tennis vol fouten stapte de Amerikaanse als winnares van de baan en sloeg de naar vertrouwen zoekende Bertens uit frustratie haar racket stuk.

Bertens was in een groot deel van de partij tegen McHale de bovenliggende partij, maar de Nederlandse wisselde fraaie punten af met veel onnodige missers. McHale deed het niet veel beter en kon door de grote foutenlast van haar tegenstandster bijblijven. Dit leverde haar de tweede set op, nadat Bertens de eerste via een tiebreak had gewonnen.

In het derde bedrijf was er lange tijd niets aan de hand voor Bertens die goed serveerde en zelfs kansen kreeg om McHale te breken. In plaats daarvan werd de Nederlandse na een slechte negende game zelf gebroken. Daarna maakte McHale het vakkundig af en koelde Bertens haar woede met haar racket op het hardcourt.