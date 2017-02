A King's Tale: Final Fantasy XV vanaf maart gratis

A King's Tale: Final Fantasy XV wordt voor iedereen gratis vanaf 1 maart.

De standalone sidescroller werd inbegrepen bij een pre-order van Final Fantasy XV bij bepaalde winkels, waardoor de game alleen beschikbaar was in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Nu wordt de game dus wereldwijd gratis aangeboden voor zowel PlayStation 4 als Xbox One.

A King's Tale: Final Fantasy XV is een prequel op Final Fantasy XV, het speelt zich 30 jaar eerder af dan de gebeurtenissen in de hoofdgame. Het gaat over de verhalen die de vader van Noctis, King Regis, aan zijn zoon vertelde toen Noctis nog jong was.