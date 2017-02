Net5 zendt Oscaruitreiking live uit Redactie 20-02-2017 15:51 print

Net5 gaat in Nederland live de Oscaruitreiking uitzenden. Nederlandse televisiekijkers kunnen de uitreiking van de filmprijzen volgen in de nacht van zondag 26 februari op maandag 27 februari, van 2.30 tot 6.00 uur.

De uitreiking van de Oscars, ook wel Academy Awards genoemd, is eveneens live te zien op Superguide.nl en via de app van Superguide. De website en app bieden de kijkers eveneens een blik backstage met de 'Thank you cam' die gericht is op de winnaars nadat ze het podium hebben verlaten.

De 89e uitreiking van de Oscars wordt dit jaar voor het eerst gepresenteerd door de Amerikaanse komiek Jimmy Kimmel. Net5 zendt op maandag 27 februari (16.50 uur en 23.15 uur) een samenvatting uit van de ceremonie.



Net5 zendt Oscaruitreiking live uit (Foto: BuzzE)

