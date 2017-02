Dotcom en Van der Kolk mogen uitgeleverd YokiKater 20-02-2017 10:59 print

Megaupload-baas Kim Dotcom, zijn Nederlandse medewerker Bram van der Kolk en twee anderen mogen worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft de rechter in Nieuw-Zeeland maandag bepaald. "Diep teleurstellend", zeggen de advocaten van Dotcom, die in beroep gaan.

De Amerikaanse justitie beschuldigt Dotcom, de Zwollenaar Van der Kolk en de anderen van het schenden van auteursrechten. Een lagere rechtbank had eerder ook geconcludeerd dat ze mogen worden uitgeleverd. Dat vonnis bevat een paar fouten, aldus de High Court in Auckland. Zo kunnen ze op zich niet worden uitgeleverd voor auteursrechtenschendingen. Maar zo'n schending komt neer op bedrog, en daar kan iemand wel voor worden uitgeleverd. Bovendien zijn er andere gronden. De einduitkomst verandert dus niet, aldus de High Court in Auckland.



Dotcom en Van der Kolk mogen uitgeleverd (Foto: BuzzT)