Bo Bendsneyder blikt vooruit op komend raceseizoen

Onlangs sprak Moto3-coureur Bo Bendsneyder met de heren van Racesport om te praten over het aankomende raceseizoen dat 26 maart in Qatar van start gaat. De Nederlander begint dit seizoen aan zijn tweede jaar in de Moto3-klasse, nadat hij als veertiende eindigde in zijn debuutjaar.

In 2015 domineerde de Rotterdammer in de Red Bull MotoGP Rookies Cup en wist met maar liefst 8 race-overwinningen de titel te bemachtigen. Mede hierdoor sleepte de 17-jarige een felbegeerd contract bij het Red Bull KTM Ajo Team voor 2016 in de wacht. In zijn debuutjaar finishte de enige Nederlandse Grand Prix coureur tweemaal op het podium: hij behaalde het brons in zowel Groot-Brittanië en Maleisië. Met een veertiende plaats in de eindklassering heeft Bendsneyder zich afgelopen seizoen dus prima overeind weten te houden.

De Italiaan Niccolò Antonelli vervangt dit jaar Red Bull KTM Ajo teamgenoot Brad Binder nadat hij na het behalen van de 2016 Moto3 wereldtitel komend seizoen actief zal zijn in de Moto2 klasse. Bendsneyder start aan zijn tweede jaar en met name de Nederlandse wegracefans kijken reikhalzend uit naar de prestaties van het jonge wegracetalent.

Het nieuwe seizoen is al goed begonnen: de eerste pre-season wintertests waren zeer veelbelovend en voor Racesport voldoende reden om Bendsneyder zelf te vragen naar zijn verwachtingen voor het racejaar 2017.

