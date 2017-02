Het wordt voor leerlingen in het vmbo makkelijker door te stromen naar het mbo. Zo kunnen in de toekomst vmbo'ers alvast lessen gaan volgen in het mbo. Ook moet een overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs zonder tussentijds examen mogelijk worden.

De bewindslieden van Onderwijs, minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker, gaan deze zogeheten doorlopende leerroutes mogelijk maken met een nieuwe wet. Dat lieten ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Volgens Bussemaker en Dekker zullen de aanpassingen ertoe leiden dat minder leerlingen uitvallen bij de overstap van het vmbo naar het mbo.



Vmbo'er makkelijker naar mbo (Foto: ANP)