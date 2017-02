Primož Roglic wint Volta ao Algarve

Primo¸ Roglič heeft de Volta ao Algarve op zijn naam geschreven. De Sloveen van LottoNL-Jumbo kwam in de laatste etappe niet meer in de problemen. De dagzege ging naar Amaro Antunes van W52-FC Porto.

Onderweg naar Alto do Malhão ontstond er een kopgroep van 21 renners met daarin vier Nederlanders: Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin), Timo Roosen (LottoNL-Jumbo), Jesper Asselman (Roompot-Nederlandse Loterij) en Coen Vermeltfoort (Roompot-Nederlandse Loterij).

De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van iets meer dan vier minuten, maar mede doordat Sky en W52-FC Porto aan kop van het peloton gingen rijden, werden de vluchters op vier kilometer van het einde ingerekend.

Op de slotklim gaf Sky het tempo aan voor Michal Kwiatkowski, maar de eerste aanvaller was Amaro Antunes. De Portugees van W52-FC Porto hield stand en pakte daarmee zijn eerste zege bij de profs voor Vicente Garcia de Mateos en Tiesj Benoot.

De eindoverwinning van Roglič kwam niet meer in gevaar. De renner van LottoNL-Jumbo kwam niet meer in de problemen op de Alto do Malhão en behield zijn voorsprong van 22 seconden op Kwiatkowski in het algemeen klassement.