Geert Wilders durft het debat niet aan

Geert Wilders sluit uit dat hij nog meedoet aan het mede door RTL Nieuws georganiseerde verkiezingsdebat in Carré op 5 maart. De PVV-leider heeft dat zondag laten weten nadat RTL Nieuws een interview had gepubliceerd met zijn broer Paul Wilders.

"Wat een ongelooflijk laaghartig tuig is RTL Nieuws om mijn familie bij de campagne te betrekken. Walgelijk", liet Wilders via Twitter weten.

In het interview zegt zijn broer Paul onder meer dat de PVV-leider geen tegenspraak duldt. "Wie Geert tegenspreekt, heeft afgedaan. Familie of niet."

Voor het Carrédebat zouden de lijsttrekkers van de acht grootste partijen worden uitgenodigd. Eerder zegde Wilders (net als Mark Rutte) het zogenaamde premiersdebat af omdat RTL zich niet hield aan het afgesproken deelnemersaantal. Ook bij het studentendebat en bij het Noordelijk lijsttrekkersdebat ging Geert Wilders niet de confrontatie aan met zijn politieke concurrenten.

De lijsttrekker van de PVV is bij twee debatten wel aanwezig: de tweestrijd met Mark Rutte op 13 maart, en een dag later op het 'grote' NOS-debat, waar hij de degens met Lodewijk Asscher zal kruisen.