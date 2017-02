Skiër Winkelhorst verrast op WK

Skir Winkelhorst verrast op WK heywoodu 19-02-2017 12:37 print

Alpineskiër Steffan Winkelhorst heeft op het wereldkampioenschap in het Zwitserse St. Moritz voor een flinke verrassing gezorgd. De Nederlander, in 2015 door een knieblessure gedwongen te stoppen, plaatste zich op de slalom voor de tweede run - veruit de beste prestatie in zijn carrière.

Winkelhorst kwam eind 2015 terug op zijn beslissing om te stoppen en had als grote doel om het WK van dit jaar te halen. Dat lukte en met een 29e plek in de eerste run deed hij het ver boven verwachting. In de tweede run mag hij zondagmiddag als tweede naar beneden. Die run begint om 13.00 uur en is weer live te zien op Eurosport en ARD.