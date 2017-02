Biatlete Dahlmeier sluit bizar WK af met vijfde wereldtitel heywoodu 19-02-2017 12:34 print

Biatlete Laura Dahlmeier heeft het wereldkampioenschap in het Oostenrijkse Hochfilzen afgesloten met een vijfde gouden medaille in zes wedstrijden. De 23-jarige Duitse won zondag na de gemengde estafette, de damesestafette, de achtervolging en de individuele wedstrijd ook de massastart. Daarnaast won ze eerder ook al zilver op de sprint.

De Amerikaanse Susan Dunklee hield de wedstrijd lange tijd in haar greep. Bij elke schietbeurt schoot ze foutloos en dat deed ze vooral razendsnel. Daardoor had ze na alle vier schietbeurten een voorsprong van een seconde of vijf op de achtervolgers, waar er na drie schietbeurten nog drie van over waren: Dahlmeier, Gabriela Koukalova en Marie Dorin Habert.

Bij de laatste keer schieten, in staande positie, schoten Dunklee en Dahlmeier wederom foutloos, maar Koukalova en Dorin Habert lieten een misser noteren. De Finse Kaisa Mäkäräinen, goed voor in totaal één misser, dook als zevende de slotronde in en had een razend tempo te pakken. Ze ging voorbij aan Dorin Habert, Teja Gregorin, Yuliia Dzhima en uiteindelijk ook Koukalova en kwam zo als derde over de finish. Voorin was Dunklee simpelweg niet opgewassen tegen het geweld van Dahlmeier, die vijf seconden voor de eveneens juichende Amerikaanse over de finish kwam.

Voor Dahlmeier is het inmiddels haar dertiende WK-medaille. Op het WK van vorig jaar won ze in al haar vijf wedstrijden een medaille en doordat ze dit keer in alle zes wedstrijden een medaille veroverde is dat haar nu al elf keer op rij gelukt, een record.