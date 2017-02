Van Gerwen gooit 120 gemiddeld, maar wint geen leg van Wright heywoodu 19-02-2017 09:24 print

Darter Michael van Gerwen heeft op een demonstratietoernooi in het Engelse Cheltenham met 4-0 verloren van Peter Wright. Aan zijn eigen spel lag het echter niet, want Van Gerwen gooide gemiddeld maar liefst 120,86 punten per beurt.

Het was Wright die als een bezetene stond te gooien. Het ging weliswaar slechts over vier legs en het was maar een demonstratiepartij, maar Snakebite knalde Van Gerwen met een bizar gemiddelde van 133,60 punten per beurt van het bord. Met een tiendarter, een elfdarter en twee twaalfdarters zorgde Wright voor "misschien het beste staaltje darten dat ik ooit gezien heb", zoals scheidsrechter Huw Ware het omschreef.

Ware liet ook nog weten dat Wright zeven perfecte darts gooide, maar de triple 19 miste in de jacht op een negendarter. Van Gerwen liet vervolgens zien hoe je 141 uitgooit door triple 20, triple 19 en dubbel 12 te gooien, alleen stond de Nederlander zelf niet op een finish.

I think perhaps the greatest darts I've ever seen. Cheltenham Masters Final: Michael van Gerwen (120.86) 0-4 Peter Wright (133.60) pic.twitter.com/yzEswK0f7a — Huw Ware (@HuwWare100) February 17, 2017