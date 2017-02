Dolgopolov na drie jaar weer in ATP-finale heywoodu 19-02-2017 09:04 print

Tennisser Alexandr Dolgopolov heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van Buenos Aires. Op het Argentijnse gravel sloeg de nummer 66 van de wereld zich langs de Spanjaard Pablo Carreno-Busta (ATP-25). Het werd 7-5, 6-2 voor de Oekraïner, die voor het eerst sinds februari 2014 weer een finale mag spelen. In 2012 won hij zijn tweede en nog altijd laatste ATP-toernooi.

Dolgopolov mag het zondag opnemen tegen de Japanner Kei Nishikori, de nummer vijf van de wereld. Hij rekende af met de Argentijnse hoop Carlos Berlocq, die zowaar de eerste set wist te winnen. Na bijna drie uur was de zege echter aan de Japanner, die in januari in Brisbane zijn eerste finale verloor. De elfvoudig toernooiwinnaar verloor overigens al vijf finales op rij. Interessant detail: Dolgopolov is de speler met wie Nishikori in 2015 in zijn enige ATP-finale in het dubbelspel stond.