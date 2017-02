De laatste rebellen van guerrillabeweging FARC zijn aangekomen in speciale zones waar ze zich laten demilitariseren. Dat meldt de BBC zondag. Het neerleggen van de wapens is onderdeel van het vredesakkoord dat met de Colombiaanse regering is bereikt.

De rebellen zijn uit hun bases in de jungle vertrokken om in speciaal aangewezen gebieden hun wapens over te dragen. Zo'n 6900 strijders kwamen lopend, met de bus of per boot in de 26 kampen aan.

De FARC-rebellen verblijven daar naar verwachting tot eind mei. Ze worden geregistreerd en voorbereid op de samenleving.



Laatste FARC-rebellen in demilitarisatiezones (Foto: ANP)