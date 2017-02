Achtste toernooizege voor tennisster Pliskova heywoodu 18-02-2017 23:01 print

Tennisster Karolina Pliskova heeft zaterdag een achtste toernooizege op haar palmares bij mogen schrijven. De Tsjechische nummer drie van de wereld won het WTA Premier-toernooi in het Qatarese Doha.

In de finale stond Pliskova tegenover de Deense Caroline Wozniacki, achttiende op de wereldranglijst. Spannend werd het eigenlijk nauwelijks. Nadat Wozniacki haar eerste twee servicegames inleverde brak ze Pliskova nog wel, maar dat was niet meer genoeg om de set te redden. In het tweede bedrijf ging ze langer mee, maar op 4-5 stond ze haar service en daarmee de wedstrijd af aan Pliskova: 6-3, 6-4.

Voor Pliskova is het na haar zege in Brisbane in januari de tweede toernooizege van het jaar. Wozniacki speelde al haar 43e WTA-finale en haar eerste van 2017. Sinds haar eerste toernooizege in 2008 won ze vooralsnog elk jaar minstens één toernooi.