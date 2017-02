De legende van de trui van Fedor Floris_Stempel 18-02-2017 19:49 print

Zaterdag vecht MMA-grootheid Fedor Emelianenko voor de derde keer sinds zijn terugkeer in het MMA. Tegenstander tijdens Bellator 172 is Matt Mitrione.

Fedor staat algemeen bekend als de GOAT, Greatest Of All Time, van het MMA. In de periode tussen 2000 en 2010 was de Rus onverslaanbaar. Vechtend voor de Japanse organisatie Pride, toentertijd de grootste en meest spectaculaire MMA-organisatie ter wereld, leverde Fedor epische gevechten tegen andere grootheden, zoals Antonio Nogueira, Sem Schilt en in het gevecht van het decenium, tegen CroCop.



Fedor Emelianenko (Foto's: Getty)

Putin

Fedor vocht altijd tegen de besten van zijn tijd en bleef vanaf het jaar 2000 een ongekend aantal van 28 gevechten ongeslagen. Hij werd zelfs zo populair, dat president Putin, een groot vechtsportliefhebber, graag met de MMA-vechter gezien wilde worden. In 2010 ging het echter mis. De Braziliaan Fabricio Werdum wist Fedor al na één minuut tot overgave te dwingen, een ongekende sensatie. In de maanden daarna verloor Fedor tweemaal kansloos door knock-out, waarna hij teleurgesteld de Verenigde Staten weer verliet om uiteindelijk in 2012 het einde van zijn carrière aan te kondigen.

Terugkeer in MMA

Velen bekritiseerden Fedor dat hij nooit in de koningsklasse van het MMA, de UFC, gevochten heeft. Onderhandelingen tussen zijn management en de UFC liepen tot niets uit, dit tot grote frustratie van UFC-directeur Dana White. Toen Fedor in 2015 zijn terugkeer in het MMA aankondigde, hoopte iedereen dan ook dat hij een contract zou tekenen bij de UFC. Des te groter was de teleurstelling dat hij bij de nieuwe en relatief kleine organisatie Rizin tekende, voor een gevecht tegen de onbekende vechter Jaideep Singh. Dit gevecht eindigde in een eenvoudige overwinning voor Fedor. De kritiek op de keuzes van de Russische vechter zwelde aan en toen hij een gevecht tegen subtopper Fàbio Maldonado ternauwernood won, werd er sterk getwijfeld of de 40-jarige Fedor ooit nog de kwaliteiten kon laten zien, zoals hij dat vroeger deed.

Een bijna nóg grotere verrassing dan de terugkeer van The Last Emperor was het contract wat hij tekende bij Bellator MMA. De grote concurrent van de UFC wist de Rus wél genoeg te paaien om bij hen te komen vechten. Bellator is een sterk opkomende organisatie met relatief goede vechters. Het is echter ook een organisatie die graag spectaculair gevechten aankondigt en niet schroomt om deze flink overdreven te hypen. Zodoende vecht Fedor zaterdagnacht, tijdens Bellator 172, tegen de Amerikaan Matt Mitrione, een zwaargewicht met een lange carrière in de UFC achter de rug en eindelijk een tegenstander van enig formaat.

De trui met zijn eigen manager

Gedurende zijn MMA-carrière was Fedor veelvuldig te zien in een karakteristieke gestreepte trui. Zelfs zovaak, dat mensen deze trui epische krachten begonnen toe te kennen. Een trui die zelfs een naam kreeg, The Glorious Sweater of Absolute Victory, een trui die verantwoordelijk gehouden werd voor Hulkamania, een trui die inmiddels zijn eigen Facebookpagina heeft en de legende gaat zelfs, dat het succes van Fedor grotendeels te danken is aan deze trui. Waar die gestreepte trui vandaan komt of wie het gemaakt heeft bleef lange tijd onbekend. Maar nu heeft Bellator een video naar buiten gebracht waar iets meer duidelijk wordt over deze trui. Een trui die hopelijk zorgt voor een nieuw tijdperk met een onverslaanbare Fedor Emelianenko.



De legende van de trui van Fedor (Bron: Youtube/BellatorMMA)

Bellator 172 wordt zaterdagnacht gehouden in het SAP Center te San Jose, Californië. Het evenement wordt zondagavond door tv-zender Spike uitgezonden. De uitzending begint rond 23:00 uur.