Zwaarbevochten zege voor Van der Poel in Leuven 18-02-2017

Zaterdag heeft Mathieu van der Poel zijn 22ste zege van het seizoen geboekt. De wedstrijd werd pas in de sprint beslist. Op de finish versloeg de Nederlands kampioen de Belgen Kevin Pauwels en Laurens Sweeck.

Van der Poel was duidelijk niet in topvorm en het lukte hem niet om een definitieve kloof te slaan. Met zes ronden te gaan had de Nederlands kampioen gezelschap gekregen van Sweeck, Pauwels en Michael Vanthourenhout. Na een fietswissel vanwege een lekke band moest de Nederlander zelfs de achtervolging inzetten. Doordat de drie koplopers vooral elkaar in de gaten hielden zakte het tempo waardoor de Nederlander weer aan kon sluiten.

In de laatste ronde ging Pauwels aan kop, gevolgd door zijn ploeggenoot Vanthourenhout. Op een strook waar inhalen niet mogelijk was hield Vanthourenhout in waardoor Pauwels enkele seconden voorsprong kon nemen. Toch wisten Van der Poel en Sweeck weer aan te sluiten.

Op het asfalt van de finishstrook ging Sweeck de sprint aan maar de Nederlander wist hem voorbij te gaan. Op de finish werd Sweeck nog verslagen door Pauwels voor plaats twee.

Cool shot from @ElenRius today in Leuven 👌🏼 pic.twitter.com/hkC05lvP7N — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) 18 februari 2017

Bij Wout van Aert was duidelijk het beste ervan af. De wereldkampioen speelde de hele wedstrijd geen rol van betekenis en uiteindelijk finishte hij op de tiende plaats. Sinds het WK heeft de Belg geen wedstrijd gewonnen. Van der Poel daarentegen heeft sinds het WK zes wedstrijden gereden en deze allemaal gewonnen.

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Ned)

2. Kevin Pauwels (BEL)

3. Laurens Sweeck (BEL)

4. Michael Vanthourenhout (BEL)

5. Gianni Vermeersch (BEL)

6. Jim Aernouts (BEL)

7. Tom Meeusen (BEL)

8. Vincent Baestaens (BEL)

9. Lars van der Haar (NED)

10. Wout van Aert (BEL)

Uitslag vrouwen

1. Katherine Compton (USA)

2. Sophie de Boer (NED)

3. Ellen van Loy (BEL)

4. Alicia Franck (BEL)

5. Loes Sels (BEL)

6. Joyce Vanderbeken (BEL)

7. Karen Verhestraeten (BEL)

8. Denise Betsema (NED)

9. Pauline Delhaye (FRA)

10. Lindy van Anrooij (NED)