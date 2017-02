Brock-Madsen wil van PEC naar Engeland Redactie 18-02-2017 18:30 print

Nicolai Brock-Madsen hoopt snel een stap hogerop te doen, nu hij indruk maakt in het shirt van PEC Zwolle. De Engelse voetbalvelden behoren tot zijn dromen.

PEC Zwolle pikte Brock-Madsen in de zomer op bij Birmingham City, want bij die club slaagde hij er niet in om een basisplek te veroveren. In de toekomst hoopt hij bij een mooie Engelse club alsnog te slagen. Eerst wil hij echter genieten van zijn dienstverband bij PEC.

Mede dankzij de vier goals van Brock-Madsen zijn de Zwollenaren voorlopig buiten degradatiegevaar. "Ik ben wel opgelucht ja", zegt hij tegen de NOS. "PEC Zwolle heeft me natuurlijk niet voor de lol gehaald. Ze verwachten iets. Ik ben blij dat ik nu iets terug heb kunnen doen en ons in elk geval voor even uit de gevarenzone heb kunnen halen. Ik heb altijd gedroomd van Engeland, net als veel andere spelers. Ik voel me heel gelukkig bij PEC, hoor, maar laten we afwachten."

PEC Zwolle neemt het dit weekend in de Eredivisie op tegen FC Utrecht. De Overijsselaars kunnen verder afstand nemen van de degradatiezone.