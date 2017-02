Koolhof/Middelkoop knap naar tennisfinale Rotterdam

Tennissers Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop hebben zich knap geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Rotterdam. De Nederlanders rekenden in Ahoy in de halve finale af met landgenoot Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau.

Beide duo's serveerden prima en breaks zaten er lange tijd dan ook niet in. Op 5-4 sloeg het geheel Nederlandse duo echter toe en dus pakten ze zo de set. In set twee braken ze Rojer en Tecau al heel vroeg, waarna ze via sterk serveren zelf naar een duidelijke winst wegliepen: 6-4, 6-3.

Het is al de tweede ATP-finale dit jaar voor Koolhof en Middelkoop, die in januari het toernooi in Sydney wonnen.