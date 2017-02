Russische biatleten wereldkampioen, Noors drama

Op de voorlaatste dag van het wereldkampioenschap biatlon in het Oostenrijkse Hochfilzen heeft Rusland het goud gewonnen op de estafette bij de mannen. Het is de eerste keer sinds 2008 dat de Russen, die in 2014 olympisch goud wonnen, de wereldtitel veroveren.

De Let Andrejs Rastorgujevs nam vroeg de leiding, maar zakte weer weg en gezien de relatieve zwakte van zijn team kwam Letland ook niet meer naar voren. Slechts twee van de 26 landen zagen hun startloper foutloos schieten: Frankrijk met Jean-Guillaume Beatrix en Duitsland met Erik Lesser en die twee namen dan ook de leiding. Een matig optreden van wereldkampioen op de sprint Benedikt Doll gooide Duitsland terug naar de zevende plek, terwijl Quentin Fillon Maillet voor Frankrijk de leiding nam, vlak voor de Italiaan Dominik Windisch.

In de derde groep atleten vielen veel missers te noteren, maar twee mannen namen de macht voor hun land in handen: Anton Babikov namens Rusland en Simon Eder namens het gastland. Anton Shipulin nam het als slotloper over van Babikov, terwijl Dominik Landertinger voor Oostenrijkse eer ging. Achter dat duo bonden Martin Fourcade voor Frankrijk en de Duitser Simon Schempp de ski's onder als slotlopers en die twee kwamen in rap tempo dichter bij de kop.

Dankzij foutloos en snel schieten nam Shipulin een voorsprong, met Fourcade tien seconden achter hem na de liggende schietbeurt. De Rus had bij het staand schieten één extra patroon nodig, maar hield genoeg over op de foutloze Fourcade om de Fransman achter zich te houden en goud te pakken. Landertinger en Schempp gingen de strijd om het brons aan, waarbij de Oostenrijker met een dikke kilometer te gaan bergop een furieuze tussensprint plaatste. Aangemoedigd door het thuispubliek trok hij een gat naar Schempp en veroverde hij met het brons de eerste medaille voor Oostenrijk op dit WK. Duitsland moest genoegen nemen met de Blechmedaille, de vierde plek.

Noorwegen eindigde slechts op de negende plaats met Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen en de gebroeders Tarjei en Johannes Thingnes Bø. Het was de eerste keer sinds 2003 dat Noorwegen - en Bjørndalen - niet op het podium stond van de mannenestafette en het slechtste resultaat sinds de negende plek op het WK van 1993.