Als eerbetoon aan de donderdag overleden tekenaar Dick Bruna speelt stadsbeiaardier Malgosia Fiebig van Utrecht zaterdag om 11.00 uur een aantal bekende Nijntje-liedjes op het carillon van de Domtoren.

Over Bruna's wereldberoemde konijntje zijn veel liedjes gemaakt voor tv, film en musical, onder meer van de hand van Joop Stokkermans en Ivo de Wijs.

Vrijdag werd bekend dat Bruna donderdagavond in zijn slaap is overleden. Hij was 89 jaar.



Carillon Domtoren speelt Nijntjeliedjes (Foto: BuzzE)