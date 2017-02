SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft de doelstelling om in 2018 op Mars te landen bijgesteld. Het bedrijf wil nog een aantal jaar wachten, omdat het bedrijf zich ook op andere ambitieuze projecten focust. De Mars-missie straat nu gepland voor 2020, schrijft The Verge.

De Mars-missie, die de naam Red Dragon draagt, was erop gericht techonologie te testen om zwaar materiaal naar het oppervlak van Mars te kunnen brengen. Mars heeft een dunne atmosfeer, wat deze uitdaging extra groot maakt, omdat een ruimtevaartuig dan niet wordt afgeremd door de wrijving met de atmosfeer. SpaceX is van plan om een ruimtevaartuig met speciale raketmotoren af te remmen, om zo te voorkomen dat het ruimteschip te pletter slaat op de rode planeet.

SpaceX gaat nu meer aandacht besteden aan de Falcon Heavy, een zware raket die is gebaseerd op de Falcon 9. Tevens gaat het bedrijf de Dragon-ruimtecapsules verbeteren, zodat er niet alleen ladingen maar ook astronauten naar het internationale ruimtestation ISS kunnen worden gebracht. De verwachting is dat in 2018 de eerste bemande vlucht met de Dragon naar het ISS kan worden gemaakt.



SpaceX stelt Mars-missie uit (Foto: BuzzT)