Zelda: Breath of the Wild speelbaar in het Nederlands

The Legend of Zelda: Breath of the Wild krijgt Nederlandse tekst en ondertiteling. Dat maakt de regisseur van de game, Eiji Aonuma, via een filmpje bekend. Aonuma spreekt zelfs een paar Nederlandse woordjes uit!

Stemmen zijn niet in het Nederlands, Engels en Japans blijven de enige opties daarvoor. Alsnog is dit de eerste keer dat een Zelda-game voorzien wordt van Nederlandse tekst. 1-2 Switch, de andere Switch launchgame van Nintendo zelf, is ook volledig vertaald naar onze taal.