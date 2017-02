Traoré: "Eerst kampioen worden met Ajax"

Bertrand Traoré keert in de zomer terug bij Chelsea, maar de aanvaller wil daar nog niet aan denken. Hij heeft grote plannen met Ajax.

Ajax huurt Traoré tot het einde van het seizoen van Chelsea. De speler uit Burkina Faso laat er geen twijfel over bestaan dat hij in de zomer terugkeert in Londen.

"Daar is niks aan veranderd, maar ik wil nu eerst kampioen worden met Ajax voordat ik aan Chelsea denk. Maar ik sta daar onder contract en zal na de zomer weer bij Chelsea aansluiten", vertelt hij in gesprek met Het Parool.

Traoré denkt dat hij zich individueel al een aantal keer heeft laten gelden in de hoofdmacht van Ajax. "Maar ik weet dat ik nog beter kan. Het moet ook altijd beter. Maar Bertrand Traoré is niet belangrijk. Het gaat echt om het team."

"Justin Kluivert heeft het tijdens mijn afwezigheid heel goed gedaan en hij kan belangrijk zijn voor het team. Het is leuk om met zo'n talentvolle speler op het veld te staan. Ik probeer hem te helpen, dat doe ik met iedereen."