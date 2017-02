Janssen: "Contact met Blind gehad"

Vincent Janssen heeft een onderhoud gehad met Danny Blind waarin de bondscoach zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de aanvaller van Tottenham Hotspur.

Blind profileert zich steeds vaker als een coach die spelers bij Oranje de kans gaf om zich te herpakken. Onder meer Steven Berghuis en Memphis Depay kregen speeltijd ondanks hun geringe aandeel bij respectievelijk Watford en Manchester United. Ook Janssen hoeft voorlopig niet voor zijn plek te vrezen.

De keuzeheer heeft volgens De Telegraaf door laten schemeren dat Janssen in principe zijn eerste spits is. "Natuurlijk is dat positief", zegt de bankzitter van Tottenham Hotspur. "Dat is mooi om te horen. Ik heb contact gehad met hem. Wat in dat gesprek is gezegd, houd ik lekker tussen ons, maar ik heb goed met hem gesproken. Hij is een man met veel ervaring, die weet hoe je hier een beetje mee om moet gaan."

Janssen kreeg tot dusver vijf keer de kans om zich als basisspeler te laten zien in de Premier League. Hij viel dertien keer in. De Nederlander, die vorig seizoen topscorer van de Eredivisie werd, heeft pas één treffer in de Engelse competitie op zijn naam staan.