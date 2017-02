Qualifier Herbert stunt in tennistoernooi Rotterdam Peterselieman 18-02-2017 00:18 print

Pierre-Hugues Herbert heeft als qualifier op het ATP-toernooi in Rotterdam voor een enorme stunt gezorgd. De Franse nummer 109 van de wereld schakelde in de kwartfinale de als tweede geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8) uit: 6-4 en 7-6 (3).

Herbert serveerde ijzersterk en Thiem had geen weerwoord op het timmerwerk van de Fransman. Hij pakte dan ook de eerste set en in set twee kreeg Herbert op de stand van 5-4 drie matchpoints. Thiem kon deze nog wegwerken, maar ging in de tiebreak alsnog onderuit.

In de halve finale neemt Herbert het op tegen David Goffin (ATP-11). De Belg wist een vermoeide Grigor Dimitrov (ATP-12) met 6-4, 1-6 en 6-3 te kloppen. Dimitrov speelde af en toe fantastische punten tegen Goffin die, net als in de partij tegen Robin Haase, uiteindelijk het meeste uithoudingsvermogen had.

Ook Jo-Wilfried Tsonga (ATP-13) is door naar de halve finales. De Fransman wist de als eerste geplaatste Marin Cilic (ATP-7) via twee tiebreaks te kraken: 7-6 (8) en 7-6 (5). Beide spelers gaven elkaar geen duimbreed toe, waardoor een paar foutjes van Cilic in de tiebreak het voordeel aan Tsonga gaven.