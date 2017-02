Barbie en Michael woedend na autobrand

Samantha en Michael van der Plas zijn woedend. De auto van Michael is afgelopen donderdag in brand gestoken. Bij Shownieuws lucht de man van 'Barbie' zijn hart. "Waarom is dat nodig", vraagt hij zich af.

Het stel werd 's nachts door de buren gewaarschuwd dat de auto in brand stond. Toen Michael bij zijn wagen aankwam, kon hij niets meer doen. "Er is enorme schade", vertelt hij.

"Samantha is natuurlijk wel heel erg boos", zegt Michael. Hij weet niet waarom zijn auto het moest ontgelden. "Als er wat is, spreek dan iemand aan en ga niet aan iemand anders zijn spullen zitten. Dat is wel heel makkelijk."Michael en Samantha hebben geen idee wie er achter de brandstichting zit.



Samantha en Michael woedend na brand auto (Foto: BuzzE)