Castroviejo wint tijdrit in Algarve, Roglic nieuwe leider

In de Ronde van de Algarve heeft Jonathan Castroviejo de tijdrit gewonnen. De Spaanse tijdritspecialist van Movistar was in de tijdrit te sterk voor Tony Martin en Primoz Roglic. De Sloveen van LottoNL-Jumbo neemt wel de leiderstrui over van Daniel Martin.

In een vlakke tijdrit over achttien kilometer was Castroviejo de sterkste. De 29-jarige Spanjaard van Movistar en regerend Europees kampioen tegen de klok was vier seconden sneller dan Tony Martin en vijf seconden sneller dan Roglic. Lars Boom was met een vijfde plaats op elf seconden van Castroviejo de beste Nederlander.

Roglic neemt de leiderstrui over van Daniel Martin. De Sloveen van LottoNL-Jumbo heeft 22 seconden voorsprong op de nummer twee Michal Kwiatkowski en 36 seconden op Castroviejo