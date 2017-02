Geile politica geeft pubers seksles Djeez 17-02-2017 15:30 print

In Mexico is ernstige beroering ontstaan rond ene Dione Anguiano. Op videobeelden is namelijk te zien hoe de 52-jarige politica de jeugd van Mexico-Stad laat zien hoe je een condoom om een stijve batsbajonet doet. Met de mond, welteverstaan.

Het opmerkelijke pijpincident vond deze week plaats op een jongerenevenement in de metropool. Al snel ging een filmpje hiervan viral op het internet.

In de video zien we hoe de langharige brunette een flinke dildo in haar handen houdt. Voor de ogen van haar jeugdige publiek haalt ze een condoom tevoorschijn. Vervolgens brengt Anguiano het kapotje op vakkundige wijze oraal aan op de neppiemel.

Aangemoedigd door de joelende menigte gaat ze nog even door met het pijpen van de dildo. De pubers scanderen haar naam en applaudisseren zelfs als de politica eenmaal klaar is met de klus.

De Mexicaanse ligt nu echter zwaar onder vuur in het katholieke land. Menigeen noemt de act 'onverantwoordelijk'. "Tienerzwangerschappen zijn een groot probleem in dit gebied", klinkt het. "En zij leert de jeugd juist weer nieuwe sekstrucjes aan. Wat een domme actie van zo'n machtige persoon."

De politica is zich echter van geen kwaad bewust. "Ik nodig de jeugd uit om op een verantwoorde manier seks te hebben", reageert ze. "Ik leer hun juist zwangerschappen te voorkomen en zichzelf te beschermen."

Heldin of perverseling? Zeg het maar!