Steenmarter veroorzaakt stroomstoring

Een steenmarter heeft vrijdagochtend vroeg een stroomstoring veroorzaakt in Groningen. Het beestje was in het transformatorstation terechtgekomen en veroorzaakte kortsluiting, waardoor de stroom uitviel. De steenmarter heeft het niet overleefd.

Door de storing kwamen ruim 27.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis duurde de storing maar kort omdat er werd overgeschakeld naar een ander transformatorstation zodat de stroomtoevoer snel weer op gang kon worden gebracht.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) was door de stroomstoring enige tijd telefonisch minder goed bereikbaar, maar dat probleem is inmiddels ook weer opgelost.

