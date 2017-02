Penoza neemt afscheid met serie 5 én film Monique (DJMO) 17-02-2017 07:40 print

De nieuwe reeks van hitserie Penoza wordt definitief het laatste seizoen. Dat hebben KRO-NCRV en producent NL Film vrijdag bekendgemaakt. De opnames voor Penoza 5 zijn in volle gang. De serie wordt vanaf september uitgezonden op NPO 3.

Penoza vertelt over huisvrouw Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) die na de plotselinge dood van haar man (Thomas Acda) gedwongen wordt zijn rol in het criminele circuit over te nemen. De hoofdrollen worden gespeeld door Monic Hendrickx, Loek Peters, Raymond Thiry, Gijs Naber, Sigrid ten Napel, Hajo Bruins en Niels Gomperts.

Een nieuw gezicht in het vijfde seizoen is Sonja Silva, die Amanda, de nieuwe vriendin van huurmoordenaar Berry (Peters) speelt. Andere nieuwe acteurs in de vaste cast zijn Axel Daeseleire (als de nieuwe liefde van Carmen), Chris Peters (als zijn zoon) en Ward Kerremans (een nieuwe crimineel die het 'de Winkel' van Carmen lastig maakt).

Speelfilm

In seizoen 5 lijkt het de familie Van Walraven voor de wind te gaan. De Winkel loopt zonder problemen en haar kinderen lijken gelukkig. Carmen denkt eraan om te stoppen en heeft nog een paar drugsladingen nodig om haar pensioen, en de toekomst van haar gezin, veilig te stellen. Maar als er zich een nieuwe garde aandient, blijkt dat helemaal niet zo gemakkelijk te gaan als zij had gehoopt.

Na reeks 5 komt er nog wel een speelfilm. "Samen met regisseur Diederik van Rooijen, die de serie mede heeft ontwikkeld, zijn we in gesprek over een bloedstollend spannende speelfilm", belooft producent Alain de Levita van NL Film. "Daarmee willen we de Penoza-reeks gedenkwaardig afsluiten." Eerder vertelde De Levita al dat een eventuele film zich gedeeltelijk in het buitenland zou afspelen.

Kijkcijfersucces

Penoza is sinds de eerste uitzending in september 2010 uitgegroeid tot een kijkcijfersucces met wekelijks een miljoen kijkers voor Penoza IV in 2015. Ook online is de misdaadserie enorm populair met bijna 300.000 likes op Facebook en een succesvolle app. In 2014 en 2016 bereikte Penoza de finale van de Gouden Televizier-Ring.



Penoza neemt afscheid met serie 5 én film (Foto: BuzzE)