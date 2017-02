Het wordt de komende dagen druk op de wegen naar de wintersportgebieden. Tijdens de voorjaarsvakantie, die dit weekend begint in het noorden van het land, reizen zo'n 400.000 Nederlanders af naar de sneeuw in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In de regio's midden en zuid begint de voorjaarsvakantie volgend weekend.

De ANWB waarschuwt voor files. Zaterdag moet op topdrukte worden gerekend op de doorgaande wegen in Duitsland en Frankrijk. In Oostenrijk worden files verwacht op de toegangsroutes naar de skigebieden. Op de terugreis moeten de wintersporters rekening houden met controles bij de grensovergangen met Duitsland, aldus de ANWB.



ANWB waarschuwt voor files naar wintersport (Foto: ANP)