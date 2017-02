Nederlandse curlers in halve finales olympisch festival heywoodu 17-02-2017 00:08 print

De Nederlandse jongenscurlingploeg heeft zich op het Winter Europees Jeugd Olympisch Festival in het Turkse Erzurum geplaatst voor de halve finales. Aan het toernooi deden vijf landen mee, dus één land achter zich houden in de groepsfase was voldoende voor Wouter Gosgens, Jop Kuijpers, Bart Klomp en Olaf Bolkenbaas.

Dinsdag werd in de eerste wedstrijd knap met 6-5 van Rusland gewonnen, door in het laatste end nog twee punten te maken. Een dag later ging het tegen gastland Turkije fout: een 7-4 voorsprong werd in de slotfase weggegeven en Turkije won met 7-8. Tegen Slovenië ging het lang gelijk op, maar wederom ging het fout aan het eind, waardoor Slovenië met 3-6 zegevierde. Tegen Noorwegen begon Nederland donderdag sterk en dat moest ook wel, want er moest gewonnen worden. Nederland kwam na vijf ends op 7-4, zag Noorwegen nog wel iets terug doen, maar hield precies stand: 7-6.

Vrijdag worden vanaf 07.00 uur Nederlandse tijd de halve finales gespeeld, waarin Nederland aan zal treden tegen Slovenië. Als de ploeg revanche kan nemen voor de verloren groepswedstrijd, volgt om 12.30 uur de finale tegen Rusland of Turkije.