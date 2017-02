EL: Ajax laat winst liggen in Polen Redactie 17-02-2017 00:02 print

Ajax heeft nog geen potten kunnen breken in de eerste wedstrijd van de knock-outfase van de Europa League. De Amsterdammers waren uit tegen Legia Warschau kwalitatief sterker, zeker in de eerste helft. Toch was de ploeg van trainer Peter Bosz ook slordig, zowel in de passing, als in het afronden van kansen. Hierdoor eindigde het duel in 0-0.

Ajax kreeg al snel een enorme kans via Davy Klaassen. Hij volleerde een mooie voorzet van Hakim Ziyech heel fraai. De doelman keerde de bal prachtig, maar uit de herhaling leek het alsof de bal de lijn gepasseerd was.

Klaassen

Na het stormachtige begin van Ajax kwam Legia Warschau iets meer in de wedstrijd. Davinson Sánchez en Amin Younes waren slordig in de passing waardoor Legia grote kansen kreeg. André Onana was net op tijd zijn doel uit op een veel te korte terugspeelbal van Sánchez. De grootste Legia-kans in de eerste helft was voor oud-Zwollespeler Tomás Necid. Hij nam een diepe bal fraai aan op zijn borst en schoot hard op doel. André Onana was echter op zijn post en plukte de bal stijlvol uit de lucht. Klemvast.

Dolberg met dé kans

Na een wat rommelige fase nam Ajax het heft wederom in handen, wat resulteerde in mogelijkheden voor Traoré. De man uit Burkina Faso testte de Poolse doelman, maar wist hem niet te verschalken. Vlak voor rust had Kasper Dolberg moeten scoren. Hij werd vanaf links vrij voor de doelman gezet, maar Dolberg dacht er te lichtzinnig over. Voor een bijna leeg doel schoot hij over. Ook Hakim Ziyech kreeg nog een dot van een kans. Op een steekbal, die net iets te hard was, kon hij net niet goed uithalen. Een rolletje was het resultaat.

Na de rust bleef Ajax overwicht houden. Kenny Tete kwam geregeld mee op over rechts en kon zo voor enig gevaar zorgen. Desalniettemin waren de Amsterdammers vaak laks in de passing. Ziyech, Sinkgraven en Sánchez leverden de bal soms zomaar in bij een Poolse tegenstander.

Mede dankzij het veelvuldig balverlies van Ajax kwam Legia steeds beter in de wedstrijd en ging het ook kansen creëren. Kucarczek kapte Sinkgraven eenvoudig uit en zette strak voor. Gelukkig was Tete op tijd bij de bal en kon hem net aan de goede kant van de paal corner tikken.

Rood Tete

Tete werd weggestuurd met twee keer geel. Een tikje op Guilherme vond de scheidsrechter zwaar genog om hem zijn tweede geel te geven. Het was niet de wedstrijd die hij gehoopt had. Het Europese debuut van Justin Kluivert, die vlak daarvoor was ingevallen, kwam hiermee ook vroegtijdig ten einde. Hij werd gewisseld voor Heiko Westermann, die de verdediging weer completeerde.

Ajax heeft zo niet de uitslag kunnen behalen waar het op hoopte. Volgende week in Amsterdam zal Ajax minimaal één keer moeten scoren wil het de volgende ronde halen.