Stagiair met 'veel potentie' bij Ajax

Sonwabile Mfecane (17) van Ajax Cape Town is deze maand bij Ajax op stage. Stanley Menzo noemt hem een 'goede voetballer met veel potentie'.

"Hij heeft nu een ander soort training nodig om stappen te gaan zetten", beargumenteert Menzo, trainer bij Ajax Cape Town, op de officiële website van Ajax het sturen van Mfecane naar Amsterdam voor een stage.

Een dergelijke uitwisseling is volgens Menzo 'erg belangrijk' voor Ajax Cape Town. "De meeste jongens willen vanaf de jongste jeugd naar Europa om het daar als voetballer te maken. Slechts weinigen is het ook daadwerkelijk gegeven die overstap te maken."

"Dat heb ik Sonwabile ook gezegd voor hij naar Nederland vertrok: 'Jij kan deuren openen. Voor jezelf maar ook voor anderen. Je moet jezelf zijn en veel informatie proberen op te pikken en vooral genieten.' Hij zal sneller volwassen worden."

Menzo verwacht dat Mfecane bij terugkomst in maart de opgedane kennis zal overdragen aan zijn ploeggenoten. "Dat is zo waardevol. De jongens zien aan hem dat er dus echt wel een kans is je in de kijker te spelen. Ik heb er hier bij Kaapstad nog wel één op het oog voor een stage in Amsterdam. Maar eerst eens kijken hoe het met Sonwabile gaat."