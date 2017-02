Premier League: Sublieme Wright verslaat Anderson, Wade ijzersterk

Het is weer donderdagavond en dus is het tijd voor de Premier League Darts. Helaas moet RTL7 de lol weer door het putje spoelen, want er wordt gevoetbald in de Europa League en dus is het niet live op TV te zien. Toch staan er weer mooie wedstrijden op het programma, die bijvoorbeeld hier alsnog live gekeken kunnen worden.

Gary Anderson - Peter Wright 5-7

De eerste leg was matig, maar al snel kwam Wright behoorlijk op stoom. Met finishes van 116, 121 en weer 116 kwam Snakebite op een 1-3 voorsprong en dankzij veel hoge scores en nog eens 120 en 81 als finishes maakte Wright 3-5. Anderson bleef achter de feiten aanlopen en kon niet meer op gelijke hoogte komen, waarna Wright het via dubbel 10 afmaakte: 5-7.



Gary Anderson - Peter Wright (Bron: PDC)

Adrian Lewis (ENG) - James Wade (ENG) 4-7

De wedstrijd begon met een niveau dat het kijken nauwelijks waard was. Lewis en Wade verdeelden de eerste legs en vanaf 2-2 ging het wat beter. Met een 121-finish begon vooral Wade op dreef te komen en met een twaalf, elf- en elfdarter toverde The Machine in straf tempo een mooie voorsprong op het bord. Een stroeve leg volgde, maar ook die won hij via dubbel 20 en daarmee was het gedaan: 4-7.



Adrian Lewis - James Wade (Bron: PDC)

Overige wedstrijden:

Phil Taylor (ENG) - Raymond van Barneveld (NED)

Michael van Gerwen (NED) - Jelle Klaasen (NED)

Dave Chisnall (ENG) - Kim Huybrechts (BEL)