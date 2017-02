Pinot wint in Ruta del Sol H.Vviv 16-02-2017 20:58 print

In de Ruta del Sol heeft Thibaut Pinot de tweede etappe gewonnen. De Fransman van FDJ was de beste bovenop Peña del Aguila voor Alberto Contador en Alejandro Valverde. Contador neemt wel de leiding over in het algemeen klassement.

Na acht kilometer ontstond er een kopgroep van vijf renners: Georg Preidler (Sunweb), Tim Wellens (Lotto Soudal), Felix Grosschartner (CCC Sprandi Polkowice), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) en Antonio Nibali (Bahrain Merida). De kopgroep reed een maximale voorsprong van meer dan acht minuten bij elkaar.

Op vijftig kilometer van de eindstreep besloten Wellens en Grosschartner het samen te proberen, maar al snel kon de Oostenrijker het tempo van de Belg niet volgen. De renner van Lotto Soudal had op dertig kilometer voor de streep nog meer dan vijfenhalve minuut voorsprong op het peloton, maar dat bleek niet voldoende te zijn. Op iets meer dan vijf kilometer van de streep strandde het avontuur van Wellens.

Mikel Landa opende de aanval op de slotklim, maar werd al snel ingehaald door Contador. De Spanjaard leek op weg naar zijn eerste overwinning van het seizoen, maar werd in de laatste honderd meter toch nog ingehaald door Pinot. Contador neemt wel de leiding over van Valverde.

Morgen volgt er een tijdrit van twaalf kilometer.