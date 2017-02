Hearthstone gaat richting Year of the Mammoth - grote wijzigingen aangekondigd Nathan (Noppie2000) 16-02-2017 19:37 print

Vorig jaar introduceerde Blizzard in Hearthstone 'The Year of the Kraken' en splitste het de game in twee: Standard en Wild. In Wild zijn alle kaarten bruikbaar die tot nu toe uitgekomen zijn, terwijl Standard het moet doen met de kaarten van het huidige jaar, het jaar hiervoor en de Basic- en Classic-sets.

Blizzard heeft zojuist een roadmap vrijgegeven voor de opvolger van 'The Year of the Kraken', namelijk: 'The Year of the Mammoth'. Dit houdt meer in dan enkel een naamswijziging. Zo heeft Blizzard aangekondigd dat we dit jaar drie grote expansions van elk ongeveer 130 kaarten mogen verwachten. Normaal gesproken werden grote expansions afgewisseld met kleinere adventures, maar daar wordt nu van afgestapt.

Daarnaast worden een aantal kaarten uit de Classic-set enkel speelbaar in Wild. Het betreft de kaarten: Azure Drake, Ragnaros the Firelord, Sylvanas Windrunner, Ice Lance, Power Overwhelming en Conceal. Deze kaarten hinderen de variatie in de game volgens Blizzard door hun hoge 'powerlevel' en worden dus verplaatst naar Wild. Als compensatie voor Standard-spelers geeft Blizzard wel de dustwaarde en mogen spelers de kaarten houden.

Ook heeft Blizzard een nieuwe Rogue hero aangekondigd: Maiev Shadowsong. Deze kunnen spelers vrijspelen door in de nieuwe rotatie tien games te winnen in het Standard-format. Als laatste heeft Blizzard een reeks Daily Login-bonussen aangekondigd, die voor en tijdens de release van de nieuwe expansion worden geïntroduceerd. Dit moet dust, gold en card packs opleveren.

De eerste expansion lanceert tijdens het tweede kwartaal en zou zich weleens kunnen afspelen in Un'goro Crater.