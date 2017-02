De Belgische koningin Paola is gevallen en heeft haar heup gebroken. De 79-jarige moeder van de huidige koning Filip wordt daarom geopereerd in de universitaire kliniek Saint-Luc in Brussel, heeft het koninklijk paleis donderdag meegedeeld.

Haar echtgenoot koning Albert kan als gevolg van het ongeluk de mis ter nagedachtenis van de overleden Leden van de Koninklijke Familie vrijdag in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken niet meemaken, aldus het paleis. Dit is een jaarlijkse eucharistieviering waar de overleden familie wordt herdacht, onder wie koning Boudewijn en koningin Fabiola.



Koningin Paola met heupbreuk in ziekenhuis (Foto: ANP)