De gestolen smeedijzeren poort van voormalig concentratiekamp Dachau bij München keert komende week terug in Zuid-Duitsland. De Beierse organisatie voor monumenten heeft dat donderdag laten weten.

De 100 kilo wegende poort, met het opschrift Arbeit macht frei, dook op in november ongeveer twee jaar na de diefstal, in Noorwegen bij de kustplaats Bergen. Het is niet duidelijk wie de poort heeft gestolen.

Het smeedijzeren hek zal na de terugkeer in Dachau niet op de oude plaats worden teruggezet, maar na restauratie worden opgenomen in de permanente tentoonstelling in het voormalige concentratiekamp.

Dachau was het eerste grote concentratiekamp van de nazi's. Tussen 1933 en 1945 werden er meer dan 200.000 mensen uit heel Europa vastgehouden, van wie er 41.500 stierven. Op 30 april wordt stilgestaan bij de 72e verjaardag van de bevrijding van het kamp.



Gestolen poort terug naar Dachau (Foto: ANP)